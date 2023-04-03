"Арис" заинтересован в выкупе Александра. Насколько это будет вероятно - не знаю. Данным вопросом занимается руководство. Как тренер могу сказать, что очень сильно хочу видеть Сашу в своём составе на следующий сезон", - приводит слова Шпилевского "Чемпионат".
Ранее была информация, что "Арис" начал переговоры с "Фиорентиной" о возможном выкупе нападающего Александра Кокорина. Напомним, 32-летний российский форвард выступает за кипрскую команду на правах аренды. В этом сезоне Кокорин провел 24 матча за клуб во всех соревнованиях и оформил 11+6 по системе гол плюс пас.
Главный тренер "Ариса" Шпилевский: клуб заинтересован в выкупе Кокорина
Наставник "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал о заинтересованности кипрского клуба в выкупе у "Фиорентины" прав на форварда Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"