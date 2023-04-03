Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
22:00
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Валенсия
22:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
19:30
ЛеччеНе начат
Сассуоло
21:45
ТориноНе начат

Мостовой: отсутствие Промеса – главная проблема "Спартака". Мы много шума делаем вокруг команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой проанализировал трехматчевую безвыигрышную серию красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
– Бывают игры, когда мяч в ворота не идет. Сейчас "Спартак" немного притормозил. Мы много шума делаем вокруг команды. Ясно, что далеко от чемпионства. Об этом можно уже забывать. Умирает интрига в отношении "Спартака" и "Зенита".

Отсутствие Промеса – главная проблема "Спартака". Получить травму в самый неподходящий момент неприятно прежде всего самому Квинси. Так здорово играть, быть лучшим бомбардиром – и вдруг получить повреждение. Минимум три–четыре игры пропустит. Конечно, это потеря для него и команды, – приводит слова Мостового Sport24.

В минувшую субботу "Спартак" на своем поле неожиданно потерял очки в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом". Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась безголевой ничьей (0:0). Хозяева на протяжении всей игры владели преимуществом и создали много опасных моментов, но голкипер гостей Гиорги Шелия сохранил свои ворота на замке.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля не побеждает на протяжении трех встреч кряду. Вслед за кубковой ничьей с "Уралом" (1:1) красно-белые на выезде проиграли "Оренбургу" в рамках РПЛ со счетом 0:2. Отставание "Спартака" в таблице от лидирующего "Зенита" выросло до 10 очков. От идущего вторым "Ростова" московский клуб отделяют три балла.

Нападающий красно-белых Квинси Промес с 16 голами делит верхнюю строчку в гонке бомбардиров с полузащитником "Зенита" Малкомом.


Спартак Мостовой Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Экс-член комитета РФС по этике Созин: Влут мог нарушить закон случайно. Теперь поставить на человеке крест?
Миранчук попал в заявку "Торино" на матч 28-го тура Серии А с "Сассуоло"
Мостовой: отсутствие Промеса – главная проблема "Спартака". Мы много шума делаем вокруг команды 1
Гендиректор "Химок" Оленев – об отставке Гогниева: главная задача – остаться в РПЛ. Команда будет к этой цели идти
Адвокат Добровинский: возникает несколько вопросов – как отреагирует клуб и может ли Россия выдать Влута по требованию
Официально: "Химки" уволили Гогниева, Билялетдинов – исполняющий обязанности главного тренера 6
Официально: Крестинин уволен с поста главного тренера сборной Киргизии
Абаскаль вызван на заседание КДК РФС из-за высказываний на пресс-конференции после матча РПЛ с "Ахматом" 10
Клопп – о плохих результатах "Ливерпуля": я не боюсь увольнения. Но думаю, что Поттер тоже не боялся отставки
Смородская: желаю "Зениту" выиграть чемпионат. У "Спартака" и "Ростова" нет шансов 3
Тухель – о возможном назначении Нагельсманна в "Челси": Юлиан не спрашивал меня об этом, так как ему не нужен мой совет
Червиченко – о возможном назначении Юрана в "Пари НН": как-то это попахивает волшебством. Он не панацея от всех бед 1
"Чемпионат": в "Локомотиве" решили отказаться от идеи оперировать Изидора
Уткин – о поражении "Динамо" от "Сочи": вот такой вот автобус у Курбана Бердыева с пулеметиком
Селюк: при Клотете "Торпедо" не будет играть в бей-беги. Но вряд ли их что-то спасет от вылета эксклюзив