– Бывают игры, когда мяч в ворота не идет. Сейчас "Спартак" немного притормозил. Мы много шума делаем вокруг команды. Ясно, что далеко от чемпионства. Об этом можно уже забывать. Умирает интрига в отношении "Спартака" и "Зенита".
Отсутствие Промеса – главная проблема "Спартака". Получить травму в самый неподходящий момент неприятно прежде всего самому Квинси. Так здорово играть, быть лучшим бомбардиром – и вдруг получить повреждение. Минимум три–четыре игры пропустит. Конечно, это потеря для него и команды, – приводит слова Мостового Sport24.
В минувшую субботу "Спартак" на своем поле неожиданно потерял очки в матче 21-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом". Встреча на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась безголевой ничьей (0:0). Хозяева на протяжении всей игры владели преимуществом и создали много опасных моментов, но голкипер гостей Гиорги Шелия сохранил свои ворота на замке.
Таким образом, команда Гильермо Абаскаля не побеждает на протяжении трех встреч кряду. Вслед за кубковой ничьей с "Уралом" (1:1) красно-белые на выезде проиграли "Оренбургу" в рамках РПЛ со счетом 0:2. Отставание "Спартака" в таблице от лидирующего "Зенита" выросло до 10 очков. От идущего вторым "Ростова" московский клуб отделяют три балла.
Нападающий красно-белых Квинси Промес с 16 голами делит верхнюю строчку в гонке бомбардиров с полузащитником "Зенита" Малкомом.
Мостовой: отсутствие Промеса – главная проблема "Спартака". Мы много шума делаем вокруг команды
Экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой проанализировал трехматчевую безвыигрышную серию красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"