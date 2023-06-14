– Возвращение в "Фиорентину"? Кокорин еще никуда не вернулся. Посмотрим, что будет дальше. Не все так быстро решается, как хотелось бы, — передает слова Шпилевского "СЭ".
Ранее главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский заявил о том, что его команда хотела бы выкупить российского форварда Александра Кокорина у "Фиорентины".
32-летний Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине". Предыдущий сезон на правах арендного соглашения, которое истекает 30 июня, он провел в кипрском "Арисе". В составе клуба из Лимасола российский форвард выиграл золотые медали чемпионата страны и стал лучшим игроком данного турнира. В активе Кокорина 13 голов и 6 ассистов в составе "Ариса".
Шпилевский – о будущем Кокорина: не все так быстро решается, как хотелось бы
Наставник "Ариса" из Лимасола Алексей Шпилевский поделился информацией о будущем нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, который провел сезон 2022-2023 в кипрском клубе.
Фото: ФК "Арис"