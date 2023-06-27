– Да, это правда, такая ситуация существует. Я не знаю, как все закончится, но такая возможность действительно имеется. Клубы должны провести переговоры и прийти к какому-то решению. Если они достигнут соглашения, то мы уже будем рассматривать предложение, но мы не бежим впереди паровоза, – передает слова Гаргаева Metaratings.
Ранее в прессе появилась информация о том, что греческий ПАОК заинтересован в услугах полузащитника сборной России и "Фатих Карагюмрюка" Магомеда Оздоева. Более того, по сведениям издания Sports Digitale, сегодня клуб из Салоников сделал официальное предложение туркам о потенциальном трансфере отечественного футболиста за 600 тысяч евро.
30-летний Магомед Оздоев представляет цвета команды "Фатих Карагюмрюк" с лета 2022 года. Тогда его подписали в статусе свободного агента. Действующее соглашение между полузащитником и турецким клубом рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского опорника в 2,20 миллиона евро.
Агент – на вопрос о возможном трансфере Оздоева в ПАОК: это правда, такая ситуация существует
Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в греческий ПАОК.
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