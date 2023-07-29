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Двукратный победитель Лиги чемпионов Хамес Родригес подписал контракт с "Сан-Паулу" до 2025 года

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Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес перешел в "Сан?Паулу" на правах свободного агента.
Фото: ФК "Олимпиакос"
Об этом информирует пресс?служба бразильского клуба. Соглашение с 32-летним колумбийцем рассчитано до конца июня 2025 года. "Сан-Паулу" станет десятой по счету профессиональной командой в карьере хавбека. Любопытно, что все они представляют разные страны. Хамес Родригес дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского "Реала".

Помимо Королевского клуба, новичок "Сан-Паулу" играл в португальском "Порту", клубе французской Лиги 1 "Монако" и мюнхенской "Баварии". Его предыдущим клубом был греческий "Олимпиакос", с которым он досрочно расторг контракт. Родригес помог национальной сборной Колумбии завоевать "бронзу" Кубка Америки. В 2014 году он удостоился награды лучшему бомбардиру чемпионата мира.


Сан-Паулу Хамес Родригес Сборная Колумбии Зарубежные трансферы
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