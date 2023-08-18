Как сообщает источник, "Карабах" предложил вратарю Андрею Луневу контракт на два года. По нему заработная плата российского футболиста может составить почти 200 тысяч евро. Ранее СМИ стало известно о том, что голкипер и азербайджанский клуб согласовали условия личного договора. И в ближайшее время Андрей официально может стать игроком "Карабаха".
Голкипер Луневу 31 год. В настоящее время он является свободным агентом. Предыдущим клубом Андрея был немецкий "Байер". С леверкузенцами российский игрок расстался в текущее трансферное окно.
Источник: Sport24
Sport24: "Карабах" предлагает Луневу контракт на 200 тысяч евро в год
Стало известно, какие условия азербайджанский "Карабах" предлагает российскому вратарю Андрею Луневу.
Фото: Getty Images