- К сожалению, да, проблема действительно серьезная. Но мы не хотим комментировать эту тему до игры с Хорватией, потому что в составе национальной команды играют игроки "Пюника", и достаточно хорошо - наш игрок вчера забил гол. И желаем победы нашей сборной. Но после игр национальных команд нам есть что сказать. Мы не будем сидеть сложа руки, иначе клуб не будет существовать, - передает слова Согомоняна Sport24.
Ранее появилась информация, что 15-кратный чемпион и 8-кратный обладатель Кубка Армении ереванский "Пюник" может сняться с текущего розыгрыша национального первенства в связи с тем, что футбольная федерация страны в одностороннем порядке расторгла договор с клубом об использовании стадиона в пригороде Еревана городе Абовян, а также отказывает в предоставлении резервной арены. После 6 туров чемпионата Армении "Пюник" единолично лидирует, набрав 14 очков, на 1 очко от него отстают "Алашкерт" и "Урарту".
Президент "Пюника": мы не будем сидеть сложа руки, иначе клуб не будет существовать. Проблема действительно серьезная
Президент ереванского "Пюника" Артур Согомонян прокомментировал информацию о возможном снятии клуба с розыгрыша национального первенства Армении.