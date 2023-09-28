- Сегодня вечером мы подпишем контракт с Аланом Дзагоевым, если всё будет хорошо, - передает слова Цикниса Sport24.
33-летний российский полузащитник Алан Дзагоев с июля 2023 года находится в статусе свободного агента после окончания трудовых отношений с выступавшим в прошедшем сезоне в Первой лиге казанским "Рубином". В составе клуба из столицы Татарстана экс-хавбек сборной России провел 20 матчей в Первой лиге, забив 3 гола и оформив 2 результативных паса.
"Ламия" после 6 сыгранных матчей занимает с 6 очками девятую позицию в турнирной таблице греческой Суперлиги.
Руководство греческого клуба заявило о вероятном подписании Дзагоева
Спортивный директор греческой "Ламии" Сакис Цикнис рассказал, что клуб планирует заключить контракт с российским хавбеком Аланом Дзагоевым в течение 28 сентября.
Фото: ПФК ЦСКА