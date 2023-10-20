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Аршавин: мне жаль Неймара. Он допустил ошибку, когда ушел из "Барселоны"

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Экс-нападающий лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин предположил, что вингер сборной Бразилии Неймар мог избежать тяжелой травмы в тм случае, если бы не перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" в августе 2027 года.
Фото: Globall Look Press
– Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из "Барселоны". В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в "ПСЖ". Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями.

К сожалению, когда такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму – это небольшая трагедия. Останься он в "Барселоне", у него все могло быть ярче, более по?спортивному и, может быть, не было этой травмы, – приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В минувшем августе Неймар перешел из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", где стал одноклубником экс-полузащитника "Зенита" Малкома. Сумма трансфера Неймара на Ближний Восток составила 90 млн евро, что стало самым дорогим переходом в истории чемпионата Саудовской Аравии. В 3 матчах Саудовской Премьер-Лиги 31-летний бразилец забил 3 гола.

На этой неделе Неймар получил травму передней крестообразной связки колена и порвал мениск во время отборочной игры чемпионата мира-2026 против сборной Уругвая. Футболист перенесет операцию и пропустит не менее полугода.


Аршавин Неймар Сборная Бразилии Аль-Хиляль Травмы
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