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Аршавин: Месси достоин стать обладателем "Золотого мяча"

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Легенда российского футбола Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси должен стать обладателем "Золотого мяча" по итогам прошлого сезона.
Фото: Getty Images
— Сегодня объявят обладателя "Золотого мяча". Кто достоин стать им? Лионель Месси, — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Сегодня, 30 октября, в Париже (Франция) состоится церемония вручения "Золотого мяча" по итогам сезона 2022-2023.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что эту награду завоюет нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси. Отметим, что южноамериканец в настоящее время является 7-кратным обладателем "Золотого мяча".


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