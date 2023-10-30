— Сегодня объявят обладателя "Золотого мяча". Кто достоин стать им? Лионель Месси, — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Сегодня, 30 октября, в Париже (Франция) состоится церемония вручения "Золотого мяча" по итогам сезона 2022-2023.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что эту награду завоюет нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси. Отметим, что южноамериканец в настоящее время является 7-кратным обладателем "Золотого мяча".
Аршавин: Месси достоин стать обладателем "Золотого мяча"
Легенда российского футбола Андрей Аршавин считает, что нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси должен стать обладателем "Золотого мяча" по итогам прошлого сезона.
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