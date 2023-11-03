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Оздоев: в топ-командах России и Греции зарплаты плюс-минус одинаковые

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Российский игрок греческого ПАОКа Магомед Оздоев сравнил зарплаты футболистов в России и Греции.
Фото: Getty images
"В топ-командах России и Греции зарплаты плюс-минус одинаковые, если не брать звёзд, которые приезжали в РПЛ. В греческом футболе денег на покупку таких футболистов просто нет. Мне кажется, в Греции топ-игроков уровня Халка не было", — передает слова Оздоева "Чемпионат".

Оздоев ушел из "Зенита" летом 2022 года. За это время Оздоев поиграл в Турции за клуб "Карагюмрюк". В турецкой Суперлиге российский футболист сыграл 33 матча. В них он забил 5 мячей и отдал 6 голевых передачи.

Сейчас Оздоев выступает в Греции за клуб ПАОК. В сезоне 2023/2024 российский полузащитник принял участие в 15 играх. За это время на поле Магомед забил 2 мяча.


ПАОК Оздоев
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