Бывший игрок "Интера" Адриано вручил Ферстаппену приз за победу в квалификации Гран-при Бразилии

Известный бразильский футболист Адриано наградил пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена трофеем за победу в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1.



Фото: Ф-1

Нидерландский гонщик стал победителем квалификации. После квалификации приз ему вручал Адриано, который был одет в футболку "Интера".



Напомним, что Ферстаппен уже гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона. Он выиграл уже 11-ю квалификацию в нынешнем сезоне. Нидерландский пилот станет трёхкратным чемпионом мира.