Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
21:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
23:30
СельтаНе начат
Атлетик
23:30
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
20:30
КёльнНе начат
Штутгарт
22:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
22:30
Боруссия МНе начат
Байер
22:30
БохумНе начат
Вольфсбург
22:30
БаварияНе начат
Хайденхайм
22:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
МарсельНе начат
Тулуза
23:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:00
МетцНе начат
Ницца
23:00
ЛансНе начат
Брест
23:00
ЛорьянНе начат
Лион
23:00
НантНе начат
Реймс
23:00
ГаврНе начат
Клермон
23:00
РеннНе начат
Страсбург
23:00
ЛилльНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
БолоньяНе начат

Вице-президент "Аль-Иттифака": мы не заинтересованы в российских игроках

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вице-президент клуба "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии Хатем Элмесихел отверг вероятность подписания игроков из России.
Фото: Getty Images
Хатем Элмесихел, занимающий пост в вице-президента в клубе Аль-Иттифак, заявил, что клуб не заинтересован в подписании российских игроков.

"Нет, пока мы не заинтересованы ни в одном российском футболисте", — приводит слова функционера "СЭ".

"Аль-Иттифак", главным тренером которого является Стивен Джеррард, занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии после 17-ти туров. В составе команды выступают такие футболисты как Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум и Мусса Дембеле.

Также команде принадлежит экс-форвард ЦСКА бразилец Витиньо, но он не имеет права играть за клуб, поскольку был отзаявлен из-за переизбытка легионеров (максимум в Саудовской Аравии - 8).

Аль-Иттифак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится