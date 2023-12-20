Хатем Элмесихел, занимающий пост в вице-президента в клубе Аль-Иттифак, заявил, что клуб не заинтересован в подписании российских игроков.
"Нет, пока мы не заинтересованы ни в одном российском футболисте", — приводит слова функционера "СЭ".
"Аль-Иттифак", главным тренером которого является Стивен Джеррард, занимает 8-е место в чемпионате Саудовской Аравии после 17-ти туров. В составе команды выступают такие футболисты как Джордан Хендерсон, Жоржиньо Вейналдум и Мусса Дембеле.
Также команде принадлежит экс-форвард ЦСКА бразилец Витиньо, но он не имеет права играть за клуб, поскольку был отзаявлен из-за переизбытка легионеров (максимум в Саудовской Аравии - 8).
Вице-президент "Аль-Иттифака": мы не заинтересованы в российских игроках
Вице-президент клуба "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии Хатем Элмесихел отверг вероятность подписания игроков из России.
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