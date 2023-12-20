"Впечатления? Великолепные. Одну игру отсудил в поле, вторую отработал в качестве VAR. Постоянно идут переговоры. Если позовут — будем рассматривать такую возможность. Во время одного из матчей удалось пообщаться с Гжегожем Крыховяком. Мы перекинулись с Гжегожем парой фраз, скажем так", — цитирует Карасева источник.
Сергей Карасев и его бригада работали на матче чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Абха" (там играет Крыховяк) и "Аль-Ахли" (клуб Фирмино и Мареза). Гжегож Крыховяк хорошо знаком с российским футболом, поскольку долгое время выступал в составе московского "Локомотива", а позднее - "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Карасев: от судейства в Саудовской Аравии остались великолепные впечатления
Главный российский арбитр Сергей Карасев поделился эмоциями после рабочей поездки в Саудовскую Аравию.
Фото: "Чемпионат"