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Карасев: от судейства в Саудовской Аравии остались великолепные впечатления

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Главный российский арбитр Сергей Карасев поделился эмоциями после рабочей поездки в Саудовскую Аравию.
Фото: "Чемпионат"
"Впечатления? Великолепные. Одну игру отсудил в поле, вторую отработал в качестве VAR. Постоянно идут переговоры. Если позовут — будем рассматривать такую возможность. Во время одного из матчей удалось пообщаться с Гжегожем Крыховяком. Мы перекинулись с Гжегожем парой фраз, скажем так", — цитирует Карасева источник.

Сергей Карасев и его бригада работали на матче чемпионата Саудовской Аравии между клубами "Абха" (там играет Крыховяк) и "Аль-Ахли" (клуб Фирмино и Мареза). Гжегож Крыховяк хорошо знаком с российским футболом, поскольку долгое время выступал в составе московского "Локомотива", а позднее - "Краснодара".

Источник: "РБ Спорт"

Карасев Саудовская Аравия
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