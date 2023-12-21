Напомним, что журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил о том, что "Худжанд" контактировала с Юрием Семиным и хотел назначить его на пост главного тренера, но специалист отказался.
"Со стороны губернатора области было желание пригласить в "Худжанд" Юрия Семина, но человек в возрасте и, возможно, завершил тренерскую карьеру. Юрий Палыч нам отказал, поэтому мы ищем тренеров, которых нам посоветовал российский уважаемый специалист.", - цитирует Фарруха Марофиева Sport24.
Юрий Павлович Семин возглавлял множество российских клубов, в числе которых "Динамо", "Локомотив", "Мордовия", "Анжи" и "Ростов". Также заслуженный тренер России был наставником национальной сборной в 2005 году. Несколько дней назад 76-летний Семин сообщил, что он может вернуться к работе, если вновь получит тренерскую лицензию.
Семин отказался возглавить таджикский клуб "Худжанд"
Исполнительный директор "Худжанда" Фаррух Марофиев подтвердил информацию о том, что Юрий Семин отказался возглавить клуб из Таджикистана.
Фото: ФК "Ростов"