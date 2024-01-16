По словам Барбозы, Жозе хотел бы поработать с национальными командами, однако шансов на то, чтобы возглавить Португалию, у него нет.
«Нет никаких шансов, что он возглавит Португалию, поэтому он ждет возможности поработать с Бразилией», - передает слова Барбозы «СЭ».
Агент добавил, что на данный момент в Европе не так много клубов, в которых у Моуринью есть желание работать. Кроме того, не стоит ожидать от Жозе новостей до завершения текущего сезона.
Отметим, что ранее сборная Бразилии была нацелена подписать на должность главного тренера Карло Анчелотти, однако специалист продлил свое соглашение с «Реалом».
"СЭ": агент Барбоза предположил, что Моуринью продолжит карьеру в сборной Бразилии
Популярный португальский агент Пауло Барбоза рассказал о том, что Жозе Моуринью может продолжить свою трудовую деятельность у руля сборной Бразилии.
Фото: Getty Images