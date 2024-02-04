"Учитывая, что в некоторых китайских командах играют легионеры, которые ранее выступали в РПЛ, было бы большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы. Вопрос только в том, зачем российским футболистам ехать в Китай и играть в местном чемпионате", - цитирует Слуцкого "Матч ТВ".
Напомним, что Леонид Слуцкий стал главным тренером "Шанхай Шэньхуа" в конце декабря 2023 года. Ранее российский специалист работал в казанском "Рубине", под его руководством клуб вылетел из РПЛ в Первую Лигу. В прошлом сезоне команда Леонида Слуцкого заняла пятое место в турнирной таблице китайского чемпионата и отстала от лидера на 11 очков. Российский специалист трижды приводил московский ЦСКА к победе в чемпионате России, а также тренировал сборную России.
Слуцкий: есть большое количество россиян, которые могли бы усилить китайские клубы
Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий заявил, что есть большое количество россиян, способных усилить китайские клубы.
Фото: ФК "Рубин"