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Гендир "Ариса" Гогнидзе: с огромной долей вероятности, думаю, Кокорин останется у нас

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Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе заявил, что Александр Кокорин с большой долей вероятности останется в кипрском клубе.
Фото: GETTY IMAGES
"Сейчас Кокорин — не тот, про которого читали в прессе несколько лет назад в русскоязычном пространстве. Саша — один из лидеров в раздевалке, очень веселый и позитивный человек. Тяжело сказать, как сложится карьера, но с огромной долей вероятности, думаю, он останется у нас", - цитирует Гогнидзе Metaratings.

Александр Кокорин принадлежит итальянской "Фиорентине", но на данный момент выступает в аренде за кипрский "Арис". В текущем сезоне форвард принял участие в 20-ти матчах и отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего нападающего в 1 миллион евро. "Арис" после 22-ух сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра и отстает от лидирующего "АПОЭЛ" на четыре очка.

Арис Кокорин
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