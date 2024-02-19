- Чемпионат Кипра - это хороший плацдарм для установления каких-то рекордов. После аренды в "Арисе" он вернулся в "Фиорентину", и его почему-то не оставили. Видимо, на Кипре у него всё хорошо. С точки зрения спорта у него всё замечательно. Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дёргаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
32-летний российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин 18 февраля в домашнем матче 26 тура национального первенства с АЕЛом (4:0) забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра, отличившись на 12-й секунде встречи. К шестой минуте игры Кокорин успел оформить дубль. Всего на его счету в текущем сезоне 8 голов и 2 результативных паса в 24 матчах во всех турнирах.
Это второй сезон Кокорина в "Арисе" на правах аренды из итальянской "Фиорентины". Начало текущего сезона он провёл в составе "фиалок", однако в начале сентября отправился в повторную аренду.
Мостовой: у Кокорина на Кипре всё замечательно. Нет смысла дёргаться и что-то доказывать
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал рекорд чемпионата Кипра, установленный российским форвардом "Ариса" Александром Кокориным.
Фото: ФК "Арис"