Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
18:00
БёрнлиНе начат
Манчестер Юнайтед
18:00
ФулхэмНе начат
Брайтон
18:00
ЭвертонНе начат
Астон Вилла
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
20:30
Манчестер СитиНе начат
Арсенал
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
Перенесён
Валенсия
Барселона
18:15
ХетафеНе начат
Алавес
20:30
МальоркаНе начат
Альмерия
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
17:00
ЭмполиНе начат
Салернитана
20:00
МонцаНе начат
Дженоа
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
17:30
КёльнНе начат
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
ДармштадтНе начат
Боруссия М
17:30
БохумНе начат
Бавария
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
19:00
НантНе начат
Страсбург
23:00
БрестНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 0 0 0
РостовИдёт
Динамо
17:00
ЦСКАНе начат

Главный тренер "Урарту": мы бы хотели видеть в составе каждого игрока "Спартака", у кого есть желание - мы всегда рады

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о возможном переходе Павла Маслова.
Фото: ФК "Спартак"
"Летний трансфер Маслова? Без комментариев. Нравится ли игрок? Мне нравятся все футболисты московского "Спартака". Их класс очень серьезный. Мы бы хотели видеть в составе каждого игрока "Спартака". У кого есть желание — мы всегда рады", - цитирует Гунько "РБ Спорт".

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что армянский "Урарту" может приобрести защитника "Спартака" Павла Маслова. В текущем сезоне россиянин провел за московский клуб 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 600 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.

Урарту Спартак Маслов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится