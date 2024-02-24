"Летний трансфер Маслова? Без комментариев. Нравится ли игрок? Мне нравятся все футболисты московского "Спартака". Их класс очень серьезный. Мы бы хотели видеть в составе каждого игрока "Спартака". У кого есть желание — мы всегда рады", - цитирует Гунько "РБ Спорт".
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что армянский "Урарту" может приобрести защитника "Спартака" Павла Маслова. В текущем сезоне россиянин провел за московский клуб 4 матча и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 600 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Главный тренер "Урарту": мы бы хотели видеть в составе каждого игрока "Спартака", у кого есть желание - мы всегда рады
Главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько высказался о возможном переходе Павла Маслова.
Фото: ФК "Спартак"