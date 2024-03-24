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Лунев вернется в "Карабах" 25 марта

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Голкипер Андрей Лунев, получивший вызов на мартовские матчи сборной России, вернется в Азербайджан завтра.
Фото: Getty Images
"Сейчас еду в аэропорт. В расположение "Карабаха" прибуду завтра", - приводит слова голкипера "Чемпионат".

Напомним, на счету Андрея Лунева 7 матчей в составе национальной сборной России. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды 20-го ноября 2018-го года против сборной Швеции (0:2).

В матче между сборными России и Сербии (4:0), который прошел в Москве 21-го марта, 90 минут на поле провел голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Голкипер "Карабаха" Лунев должен был принять участие в матче против сборной Парагвая 25-го числа.

Матч сборной России против Парагвая был отменен из-зв теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Карабах Андрей Лунев Сборная России
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