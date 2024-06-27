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Главный тренер сборной Кипра Темур Кецбая оценил игру Александра Кокорина за "Арис"

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Главный тренер сборной Кипра Темур Кецбая оценил игру Александра Кокорина в составе кипрского "Ариса".
Фото: ФК "Арис"
"Он стал лучшим игроком позапрошлого сезона на Кипре. У него тогда получился отличный сезон, они отобрались в еврокубки. Продление контракта с ним – это хорошо для "Ариса" и всего кипрского футбола. Александр – отличный футболист, что доказал в прошлом сезоне", - цитирует тренера "РБ Спорт".

Александр Кокорин с августа 2022 года выступает за кипрский "Арис". Нападающий вместе с командой в 2023 году выиграл национальный чемпионат, а сам футболист был признан лучшим игроком турнира. В составе "Ариса" форвард 62 раза выходил на поле, отметился 22 голами и 8 голевыми передачами. По итогам минувшего сезона "Арис" занял в таблице четвёртое место.

Александр Кокорин Арис
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