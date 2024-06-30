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Нападающий Мемфис Депай ушел из "Атлетико Мадрид"

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"Атлетико Мадрид" расстался со своим голландским нападающим Мемфисом Депаем.
Фото: AFP
Испанский клуб не стал продлевать контракт с голландским игроком, об этом сообщили на официальном сайте команды.

30-летний Мемфис Депай перешёл в "Атлетико" в январе 2023 года. В прошедшем сезоне голландец провёл в составе "матрасников" 31 матч, забил девять голов, а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В настоящее время футболист является свободным агентом. Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс не исключил возможность перехода Депая в один из клубов Российской Премьер-Лиги.

Мемфис Депай Атлетико
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