Нападающий Мемфис Депай ушел из "Атлетико Мадрид"

"Атлетико Мадрид" расстался со своим голландским нападающим Мемфисом Депаем.

Фото: AFP

Испанский клуб не стал продлевать контракт с голландским игроком, об этом сообщили на официальном сайте команды.



30-летний Мемфис Депай перешёл в "Атлетико" в январе 2023 года. В прошедшем сезоне голландец провёл в составе "матрасников" 31 матч, забил девять голов, а также отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.



В настоящее время футболист является свободным агентом. Ранее журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс не исключил возможность перехода Депая в один из клубов Российской Премьер-Лиги.