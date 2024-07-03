"Думаю, если "Аталанта" реально отпустит Миранчука, то Алексей легко найдет другую команду в Серии А, его точно захотят подписать. В Италии уже хорошо знают этого игрока, видели, на что он способен. В любом случае, предложение из чемпионата Италии у него будет", - сказал Камоцци.
Инсайдер из Италии Николо Скира ранее писал, что россиянин не входит в планы "Аталанты" на следующий сезон и может быть продан в летнее трансферное окно.
В прошедшем сезоне Алексей Миранчук в составе "Аталанты" выиграл Лигу Европы, обыграв в финале немецкий "Байер" (3:0). Команда из Бергамо также дошла до финала Кубка Италии, но проиграла туринскому "Ювентусу" (0:1). В Серии А итальянский клуб занял четвертое место, на счету россиянина 42 матча, четыре гола и девять голевых передач во всех турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: если "Аталанта" отпустит Миранчука, то он легко найдет другую команду в Серии А
Итальянский футбольный менеджер Франко Камоцци поделился мнением о продолжении карьеры в Серии А российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Аталанта"