Тренер "Ариса" Шпилевский - о Кокорине: он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу и получает удовольствие

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Московский "Спартак" расторг контракт с нападающим Кейта Бальде
6
"Факел" объявил о переходе нападающего Николая Гиоргобиани
3
Футбольный клуб "Сокол" из Второй лиги был выставлен на продажу на Avito за 5,3 миллионов рублей
5
Источник: полузащитник "Торино" Иван Илич в ближайшее время перейдёт в "Зенит"
13
Источник: "Спартак" предложил "Ривер Плейту" 16 миллионов долларов за полузащитника Эсекьеля Барко
13
Ещё
Матчи
14
Скрыть
Сегодня (8)
Завтра (1)
Вчера (5)
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Англия
19:00
Швейцария
Не начат
Нидерланды
22:00
Турция
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо
Отменён
Родина
Отменён
Динамо
0 - 0
0
0
ОФК Белград
1 тайм
Динамо Мх
16:00
Чайка
Не начат
Локомотив
18:00
Балтика
Не начат
Факел
18:00
Арсенал Тула
Не начат
Краснодар
19:30
Ростов
Не начат
Чемпионат Европы
ЧЕ2024
Испания
2 - 1
2
1
Германия
Завершен
Португалия
0 - 0
(П 3 - 5)
0
0
3
5
Франция
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Црвена Звезда
2 - 0
2
0
Сочи
Завершен
Актобе
1 - 1
1
1
Спартак
Завершен
Зенит
1 - 0
1
0
Тальерес
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА
19:30
Партизан
Не начат
Чемпионат Европы 2024
Чемпионат Европы 2024
Россия: РПЛ 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
A
Германия
Швейцария
Венгрия
Шотландия
B
Испания
Италия
Албания
Хорватия
C
Англия
Дания
Словения
Сербия
D
Нидерланды
Франция
Польша
Австрия
E
Румыния
Словакия
Бельгия
Украина
F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия
Тренер "Ариса" Шпилевский - о Кокорине: он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу и получает удовольствие
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о нападающем Александре Кокорине.
Фото: GETTY IMAGES
"В каком состоянии Александр
Кокорин
? В отличном. То, о чем я говорил и что желал, сейчас в нем и вижу. Он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу. Вижу, что он получает удовольствие", - цитирует Шпилевского
"РБ Спорт"
.
В завершившемся сезоне Александр Кокорин провёл за кипрский "Арис" во всех турнирах 32 матча и отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Напомним, что ранее Александр Кокорин выступал за московское "
Динамо
", петербургский "
Зенит
", "Сочи", итальянскую "Фиорентину" и московский "
Спартак
".
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Арис Лимассол
Алексей Шпилевский
Александр Кокорин
Сегодня, 15:20
Опубликовал:
Даниил Нахлёсткин
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
1
+1