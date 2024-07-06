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Тренер "Ариса" Шпилевский - о Кокорине: он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу и получает удовольствие

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Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о нападающем Александре Кокорине.
Фото: GETTY IMAGES
"В каком состоянии Александр Кокорин? В отличном. То, о чем я говорил и что желал, сейчас в нем и вижу. Он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу. Вижу, что он получает удовольствие", - цитирует Шпилевского "РБ Спорт".

В завершившемся сезоне Александр Кокорин провёл за кипрский "Арис" во всех турнирах 32 матча и отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего игрока в 800 тысяч евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что ранее Александр Кокорин выступал за московское "Динамо", петербургский "Зенит", "Сочи", итальянскую "Фиорентину" и московский "Спартак".

Арис Лимассол Алексей Шпилевский Александр Кокорин
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