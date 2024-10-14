"Он в Венгрии тренировал в "Ференцвароше", там он выиграл всё подряд. Тут вопрос в том, что он возглавил далеко не самую сильную сборную и то, что предыдущий тренер Адиев задрал высокую планку. Он хорошо поработал, не вывел, но был близок к попаданию в финальную часть Евро-2024. Это сказывается, но то, что Саламыч сильный и хороший тренер не подлежит сомнению", — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда на данный момент провела четыре матча в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25, из которых одна завершилась ничьей, а три других - поражением. После четырёх туров казахстанская сборная с 1 очком занимает последнее четвёртое место в группе 3 Лиги В.
Станислав Черчесов до назначения в сборной Казахстана работал главным тренером в "Спартаке", московском "Динамо", сборной России, пермском"Амкаре", польской "Легии", венгерском "Ференцвароше".
Дьяков - о неудачах сборной Казахстана: Черчесов - сильный тренер, Адиев задрал высокую планку
Бывший футболист "Ростова" Виталий Дьяков высказался о неудачном выступлении в Лиге наций УЕФА сборной Казахстана под руководством Станислава Черечесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола