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Бут: у сборной Англии уже давно не было трофеев. Может быть, с Тухелем их наконец прорвет
Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии" Владимир Бут поделился с
Rusfootball.info
мнением по поводу назначения Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.
Фото: UEFA
- Это сильный тренер, он показал очень хорошую работу в "Челси", Дортмунде, "ПСЖ". Но вы знаете, что бывает, что руководит командой сильный тренер, но результата нет. Начнем с того, что сборная Англии уже давно не брала никаких трофеев. У них, конечно, очень качественные игроки. Но, может быть, с Тухелем их наконец прорвет. Потому что по подбору футболистов они очень сильны.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
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Сборная Англии
Томас Тухель
Сегодня, 13:07
Автор:
Артем Сазонов
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