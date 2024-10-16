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Бут: у сборной Англии уже давно не было трофеев. Может быть, с Тухелем их наконец прорвет

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Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской "Боруссии" Владимир Бут поделился с Rusfootball.info мнением по поводу назначения Томаса Тухеля главным тренером сборной Англии.
Фото: UEFA
- Это сильный тренер, он показал очень хорошую работу в "Челси", Дортмунде, "ПСЖ". Но вы знаете, что бывает, что руководит командой сильный тренер, но результата нет. Начнем с того, что сборная Англии уже давно не брала никаких трофеев. У них, конечно, очень качественные игроки. Но, может быть, с Тухелем их наконец прорвет. Потому что по подбору футболистов они очень сильны.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Сборная Англии Томас Тухель
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