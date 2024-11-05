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Миранчук: не сказал бы, что МЛС - это простой чемпионат

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Российский полузащитник американского клуба "Атланта Юнайтед" Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями от уровня МЛС.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"
"Поскольку деньги тратятся на игроков атакующей линии, здесь забивается много сумасшедших голов. И вообще больший акцент на атаку, а защитники не такого высокого качества. Хотя все они — агрессивные, неуступчивые. Не сказал бы, что это простой чемпионат, как может показаться людям со стороны. Честно говоря, я и сам думал, что будет проще", - приводит слова Миранчука "СЭ".

Алексей Миранчук стал игроком американской "Атланты Юнайтед" в июле 2024 года, когда его за 12 млн евро выкупили у итальянской "Аталанты". После своего перехода игрок сборной России принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

В настоящее время "Атланта Юнайтед" принимает участие в плей-офф. На стадии 1/8 финала команде Алексея Миранчука противостоит "Интер Майами". В серии до двух побед счёт 1:1. Решающая игра пройдет в ночь на 10 ноября.

Алексей Миранчук Атланта Юнайтед МЛС
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