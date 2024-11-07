Сообщается, что 32-летний футболист в январе расторгнет действующий до 30 июня 2025 года контракт с саудовским клубом "Аль-Хиляль", игроком которого является с августа 2023 года. В октябре 2023 года форвард получил разрыв крестообразных связок, от которого восстановился лишь через год. Но 4 ноября Неймар получил новое повреждение - травму подколенного сухожилия.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 30 млн евро. Неймар - воспитанник "Сантоса", в составе которого выступал до июня 2013 года.
Источник: Goal
Goal: Неймар согласился вернуться в "Сантос" в январе 2025 года
По информации СМИ, бразильский нападающий Неймар дал согласие на переход в январе 2025 года в "Сантос".
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