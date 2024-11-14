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"Не предел мечтаний". Чалов рассказал о своей игре за ПАОК

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Форвард сборной России и греческого ПАОКа Федор Чалов оценил свою игру на новый клуб.
Фото: РФС
"Как старт в новом чемпионате? Не предел мечтаний, всегда хочется большего и лучшего. Но процесс идет, двигаюсь только вперед", - цитирует Чалова официальный сайт РФС.

Напомним, Федор Чалов, играющий на позиции центрального нападающего, перешел в ПАОК из московского ЦСКА минувшим летом. Стороны подписали контракт до конца июня 2027 года. За греческий клуб 26-летний форвард сборной России принял участие в 17 матчах, провел на поле суммарно 747 минут, за которые отличился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Федор Чалов
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