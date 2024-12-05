"С моей стороны это выглядит нормально. Естественно, было недопонимание. Сейчас все нормально. Еще раз повторю: раз кто-то меня не понял, мою шутку, значит, я неправ. Это не значит, что я ошибся. Я неправ в том, что меня не поняли. Другое дело, что никаких проблем в Казахстане нет, все нормально. Пишите больше, чем есть на самом деле. Со стороны Федерации футбола Казахстана тоже никаких проблем", — приводит слова Черчесова Sport24.
Станислав Черчесов занимает пост главного тренера сборной Казахстана по футболу с июня 2024 года. С тех пор у российского специалиста на пресс-конференциях несколько раз случались скандалы с казахстанскими журналистами. Так, 61-летнему тренеру не понравилось, что ему задают вопросы на казахском, а не на русском языке, поэтому он в одном случае предложил давать ответы на осетинском языке, а в другом случае спросил у одетого в футболку "ПСЖ" журналиста из Казахстана "Ты по?французски сейчас говоришь?".
Черчесов - о скандальных пресс-конференциях в Казахстане: я неправ, но это не значит, что я ошибся
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об инцидентах, которые случились с ним на пресс-конференциях с казахстанскими журналистами.
Фото: Федерация футбола Казахстана