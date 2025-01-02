Родри: "Золотой мяч" изменил мою жизнь. Многое из того, что я делал раньше, уже невозможно

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признался, что получение Золотого мяча осенью прошлого года стало переломным моментом в его жизни.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Испанец победил в голосовании, опередив бразильца Винисиуса Жуниора. Родри стал первым испанцем, который завоевал эту престижную награду с 1960 года.



"Да, Золотой мяч изменил мою жизнь. Я рассказывал близким, что в момент победы еще не осознавал всей значимости события. Сейчас многое из того, что я делал раньше, уже невозможно. Но на то есть веская причина, и признание, которое я получил, было очень важно для меня и моей семьи. Это был незабываемый момент", — цитирует Родри издание AS.



В сезоне-2023/24 испанец стал чемпионом Евро-2024 в составе своей сборной, а также выиграл Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити». Его рыночная стоимость оценивается в 130 миллионов евро.



В этом сезоне 28-летний футболист провёл за «Сити» всего три матча, после чего получил разрыв крестообразных связок и надолго выбыл из строя. Без Родри горожане занимает шестое место, отставая от лидера на 14 очков.