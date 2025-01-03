«Хвича есть Хвича, сегодня он главный грузинский футболист. Но в стране есть другие хорошие игроки. Один футболист не может вытащить команду, но он лидер сборной Грузии и «Наполи». Жду, что он будет играть все лучше и лучше. Но в 2025 году ему надо сменить команду и перейти в испанский клуб. Только туда ему надо идти. Испанский чемпионат – это его стихия», — цитирует Джанашию Metaratings.
В нынешнем сезоне Серии А Кварацхелия провёл 17 матчей, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. «Наполи» занимают вторую позицию в Серии А, набрав 41 очко.
По данным Transfermarkt, стоимость Хвичи оценивается в €85 млн. Контракт грузинского вингера с «Наполи» действует до конца июня 2027 года.
Это уже третий сезон для 23-летнего игрока в футболке неаполитанского клуба.
Ранее появлялись новости о том, что «Наполи» ведут переговоры по продлению контракта с футболистом. Ключевым вопросом в ходе обсуждения остаётся размер отступных за игрока — «Наполи» настаивает на сумме в 100 миллионов евро.
Джанашия: Кварацхелии пора задуматься о переходе в Ла Лигу в новом году
Бывший игрок Локомотива и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о выступлениях Хвичи Кварацхелии за «Наполи» и его перспективах на будущее.
Фото: ФК "Наполи"