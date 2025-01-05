"Давайте мыслить логически. Кокорин — центральный нападающий, но он у нас редко играет на острие. Он чаще играет роль оттянутого форварда, который у нас заменяет по позиции атакующего полузащитника. Есть еще Гомис, который успешно играет там половину матчей. Фактически Пьянич играет там же, так что было бы странно рассматривать его на позиции, где играют по сути наши лидеры команды", - цитирует Гогнидзе "РБ Спорт".
Ранее в зарубежной прессе появилась информация, что владелец кипрского "Ариса" заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА на правах свободного агента в летнее трансферное окно и заключил контракт на один год с возможностью продления на еще один сезон. В текущем сезоне босниец провел за московский клуб во всех турнирах 11 матчей и отметился 1-й голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 2,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком.
В "Арисе" высказались о возможном подписании Пьянича
Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о возможном подписании полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА