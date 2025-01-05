Сообщается, что клубы общаются между собой. Проблемы с финансами вынуждают "Порту" обращать внимание скаутов на молодых игроков по всему миру, в том числе, в Белоруссии.
Трофим Мельниченко является воспитанником академии минского "Динамо". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 250 тыс. евро.
В 2024 году в составе минского "Динамо" Мельниченко принял участие в 35 официальных матчах (в среднем, 51,1 мин. за игру), в которых забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. В сентябре 2024 года форвард дебютировал в составе взрослой сборной Белоруссии.
Источник: Legalbet
18-летний нападающий минского "Динамо" может перейти в "Порту"
По информации СМИ, португальский "Порту" заинтересован в подписании 18-летнего нападающего минского "Динамо" Трофима Мельниченко.
Фото: Белорусская федерация футбола