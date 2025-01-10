«Мы не можем говорить о Неймаре. Безусловно, он великолепный игрок. Любой тренер в мире хотел бы его в свою команду, но есть правила МЛС по поводу потолка зарплат. Сейчас у нас нет возможности подписать Неймара», — заявил Маскерано в интервью Goal.
Напомним, что бразильский футболист Неймар в настоящее время выступает за команду «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Он перешёл в этот клуб из французского «ПСЖ» в августе 2023 года, сумма трансфера составила 90 миллионов евро. Однако вскоре после переезда в Саудовскую Аравию Неймар получил разрыв крестообразных связок. За полтора года в составе «Аль-Хиляля» Неймар провёл 7 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2025 года, а рыночная стоимость игрока, согласно данным Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.
Маскерано, ранее игравший вместе с Неймаром за «Барселону», сейчас занимает пост тренера в «Интер Майами». В этой команде играют бывшие партнёры Маскерано по каталонскому клубу: Лионель Месси, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. В прошлом сезоне «Интер Майами» дошёл до 1/8 плей-офф МЛС, где уступил «Атланте», за которую играет российский полузащитник Алексей Миранчук.
Новый сезон чемпионата МЛС для «Интер Майами» начнётся 23 февраля. «Интер Майами» на своем поле встретится с «Нью-Йорк Сити».
Маскерано: "Интер Майами" пока не может подписать Неймара
Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в его команду.
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