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Быстров - об отставке Черчесова: казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине

Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался об увольнении из сборной Казахстана российского тренера Станислава Черчесова.
Фото: Федерация футбола Казахстана
Видимо, сборная Казахстана - не команда Черчесова. Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели. С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо", - поделился Быстров.

27 января пресс-служба сборной Казахстана объявила о прекращении сотрудничество с российским главным тренером Станиславом Черчесовым. Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Казахстана не может уволить Черчесова из-за большой компенсации в случае расторжения контракта.

Сборная Казахстана заняла четвертое место в группе Лиги Наций с командами Норвегии, Австрии и Словении. Подопечные Черчесова набрали в шести матчах одно очко с разницей мячей - 0:15. В марте 2025 года сборная Казахстана встретится со сборными Уэльса и Лихтенштейна в квалификации Чемпионата Мира-2026.

Источник: "Чемпионат"

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