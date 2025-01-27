Видимо, сборная Казахстана - не команда Черчесова. Мне кажется, что казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине Черчесова, перегорели. С Норвегией взяли одно очко, Холанда остановили и забыли, что такое футбол, видимо", - поделился Быстров.
27 января пресс-служба сборной Казахстана объявила о прекращении сотрудничество с российским главным тренером Станиславом Черчесовым. Ранее в СМИ сообщалось, что Федерация футбола Казахстана не может уволить Черчесова из-за большой компенсации в случае расторжения контракта.
Сборная Казахстана заняла четвертое место в группе Лиги Наций с командами Норвегии, Австрии и Словении. Подопечные Черчесова набрали в шести матчах одно очко с разницей мячей - 0:15. В марте 2025 года сборная Казахстана встретится со сборными Уэльса и Лихтенштейна в квалификации Чемпионата Мира-2026.
Источник: "Чемпионат"
Быстров - об отставке Черчесова: казахи слишком ленивые. Они не смогли подстроиться к дисциплине
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров высказался об увольнении из сборной Казахстана российского тренера Станислава Черчесова.
Фото: Федерация футбола Казахстана