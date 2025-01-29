"Считаю, Черчесов напрасно туда пошел. Он потерял свой авторитет в некотором роде. Но приобрел деньги. Писали, что за расторжение контракта он получит 500 тыс. евро. Но это ведь не самое главное", - приводит слова Пономарёва "Евро-Футбол.Ру".
Станислав Черчесов занимал пост главного тренера сборной Казахстана с 3 июня 2024 года до 27 января 2025 года. Под его руководством казахи в общей сложности приняли участие в 6 матчах Лиги наций УЕФА, в которых 1 раз сыграли вничью и 5 раз потерпели поражение (разница мячей составила 0:15). Тем самым, Казахстан в группе с Австрией, Норвегией и Словенией занял последнее место и вылетел из дивизиона В в дивизион С.
Пономарёв: Черчесов в Казахстане потерял свой авторитет, но приобрел деньги
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об уходе российского тренера Станислава Черчесова из сборной Казахстана.
Фото: сборная Казахстана по футболу