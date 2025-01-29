Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
23:00
СпартаНе начат
Манчестер Сити
23:00
БрюггеНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
МонакоНе начат
Бавария
23:00
СлованНе начат
Штурм
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Штутгарт
23:00
ПСЖНе начат
Боруссия Д
23:00
ШахтерНе начат
Ювентус
23:00
БенфикаНе начат
Динамо Загреб
23:00
МиланНе начат
Барселона
23:00
АталантаНе начат
Жирона
23:00
АрсеналНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
БолоньяНе начат
ПСВ
23:00
ЛиверпульНе начат
Лилль
23:00
ФейеноордНе начат
Янг Бойз
23:00
Црвена ЗвездаНе начат
Брест
23:00
Реал МадридНе начат
Астон Вилла
23:00
СелтикНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
0 - 1 0 1
Чэнду Жунчэн1 тайм
Факел
16:00
Динамо МхНе начат
Акрон
17:00
УрартуНе начат

Пономарёв: Черчесов в Казахстане потерял свой авторитет, но приобрел деньги

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об уходе российского тренера Станислава Черчесова из сборной Казахстана.
Фото: сборная Казахстана по футболу
"Считаю, Черчесов напрасно туда пошел. Он потерял свой авторитет в некотором роде. Но приобрел деньги. Писали, что за расторжение контракта он получит 500 тыс. евро. Но это ведь не самое главное", - приводит слова Пономарёва "Евро-Футбол.Ру".

Станислав Черчесов занимал пост главного тренера сборной Казахстана с 3 июня 2024 года до 27 января 2025 года. Под его руководством казахи в общей сложности приняли участие в 6 матчах Лиги наций УЕФА, в которых 1 раз сыграли вничью и 5 раз потерпели поражение (разница мячей составила 0:15). Тем самым, Казахстан в группе с Австрией, Норвегией и Словенией занял последнее место и вылетел из дивизиона В в дивизион С.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится