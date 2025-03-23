Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Уфа
0 - 4 0 4
БалтикаПерерыв
Сочи
14:00
ШинникНе начат
Чайка
17:00
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
17:00
АрменияНе начат
Венгрия
20:00
ТурцияНе начат
Шотландия
20:00
ГрецияНе начат
Исландия
20:00
КосовоНе начат
Словения
20:00
СловакияНе начат
Сербия
20:00
АвстрияНе начат
Ирландия
22:45
БолгарияНе начат
Бельгия
22:45
УкраинаНе начат
Германия
22:45
ИталияНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Франция
22:45
ХорватияНе начат
Испания
22:45
НидерландыНе начат

Игрок БАТЭ Каргбо: Селюк мне как отец

Новичок белорусского БАТЭ Ибраим Каргбо-младший высказался о работе с агентом Дмитрием Селюком.
Фото: ФК БАТЭ
"Селюк не предлагал мне варианты из России. Для меня он лучший агент, он мне как отец. Я работаю с ним уже долгое время. На данный момент я не вижу лучше агента, чем он", - цитирует Каргбо "Советский Спорт".

Ибраим Каргбо-младший перешел в белорусский БАТЭ из сербского клуба "Единство Уб" 6-го марта на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бельгийца в 75 тысяч евро. Ранее форвард выступал за "Олимпик Донецк", "Руселаре", "Днепр Могилев", "Целе" и другие европейские клубы.

Ранее Ибраим Каргбо-младший привлекался к играм за молодежные сборные Бельгии - на счету футболиста 1 гол в 7-ми матчах за сборную Бельгии до 19-ти лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится