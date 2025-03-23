"Селюк не предлагал мне варианты из России. Для меня он лучший агент, он мне как отец. Я работаю с ним уже долгое время. На данный момент я не вижу лучше агента, чем он", - цитирует Каргбо "Советский Спорт".
Ибраим Каргбо-младший перешел в белорусский БАТЭ из сербского клуба "Единство Уб" 6-го марта на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего бельгийца в 75 тысяч евро. Ранее форвард выступал за "Олимпик Донецк", "Руселаре", "Днепр Могилев", "Целе" и другие европейские клубы.
Ранее Ибраим Каргбо-младший привлекался к играм за молодежные сборные Бельгии - на счету футболиста 1 гол в 7-ми матчах за сборную Бельгии до 19-ти лет.
Игрок БАТЭ Каргбо: Селюк мне как отец
Новичок белорусского БАТЭ Ибраим Каргбо-младший высказался о работе с агентом Дмитрием Селюком.
Фото: ФК БАТЭ