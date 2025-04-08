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Тотти: грустно, что сейчас нет таких верных игроков, как Мальдини, Пуйоль, Гиггз

Экс-нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти высказался о футболистах, всю карьеру выступающих за одну команду.
Фото: Getty Images
- Тотти, Мальдини, Пуйоль, Каррагер, Гиггз, Скоулз… А сейчас футболисты всё реже проводят всю карьеру в одной команде.

- Грустно, что нет таких игроков. Это ведь были большие футболисты. Даже великие. Увы, сейчас очень-очень мало таких.

- Стало тяжелее всю жизнь провести в одной команде?

- Да, раньше были другие времена. Мне кажется, было больше любви по отношению к своей команде, - приводит слова Тотти "Чемпионат".

39-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев всю свою карьеру выступает за красно-синих, находясь в их клубной системе с пяти лет. На взрослом уровне вратарь играет за ЦСКА более 22 лет - с марта 2003 года.

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