- Тотти, Мальдини, Пуйоль, Каррагер, Гиггз, Скоулз… А сейчас футболисты всё реже проводят всю карьеру в одной команде.
- Грустно, что нет таких игроков. Это ведь были большие футболисты. Даже великие. Увы, сейчас очень-очень мало таких.
- Стало тяжелее всю жизнь провести в одной команде?
- Да, раньше были другие времена. Мне кажется, было больше любви по отношению к своей команде, - приводит слова Тотти "Чемпионат".
39-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев всю свою карьеру выступает за красно-синих, находясь в их клубной системе с пяти лет. На взрослом уровне вратарь играет за ЦСКА более 22 лет - с марта 2003 года.
Тотти: грустно, что сейчас нет таких верных игроков, как Мальдини, Пуйоль, Гиггз
Экс-нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти высказался о футболистах, всю карьеру выступающих за одну команду.
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