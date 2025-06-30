"Флуминенсе" обыграл "Интер" в 1/8 финала Клубного чемпионата мира

Бразильский «Флуминенсе» обыграл миланский «Интер» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года со счетом 2:0.

Фото: ФК "Флуминенсе"

На третьей минуте автором гола стал 37-летний аргентинский нападающий Херман Кано, а на третьей компенсированной минуте ко второму тайму отличился Эркулес, установив окончательный счет на табло.



Игра прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка».



Таким образом, «Флуминенсе» вышел в четвертьфинал КЧМ, в котором встретится с победителем пары «Манчестер Сити» - «Аль-Хиляль».