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"Флуминенсе" обыграл "Интер" в 1/8 финала Клубного чемпионата мира

Бразильский «Флуминенсе» обыграл миланский «Интер» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира 2025 года со счетом 2:0.
Фото: ФК "Флуминенсе"
На третьей минуте автором гола стал 37-летний аргентинский нападающий Херман Кано, а на третьей компенсированной минуте ко второму тайму отличился Эркулес, установив окончательный счет на табло.

Игра прошла в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка».

Таким образом, «Флуминенсе» вышел в четвертьфинал КЧМ, в котором встретится с победителем пары «Манчестер Сити» - «Аль-Хиляль».

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