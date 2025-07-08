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Джикия приступил к тренировкам с турецким "Антальяспором"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, сообщил, что футболист приступил к тренировкам с турецким "Антальяспором".
Фото: ФК "Химки"
"Джикия начал подготовку и тренировки с командой. Технически о снятии трансферного бана не объявляли, но руководство клуба уверяет, что в ближайшее время все будет нормально", - цитирует Кузьмичева "Матч ТВ".

Напомним, что ранее Владимир Кузьмичев сообщил, что Георгий Джикия станет игроком турецкого "Антальяспора". Позже выяснилось, что на турецкий клуб наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

В прошлом сезоне Георгий Джикия выступал за подмосковные "Химки" - футболист провел за команду во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными действиями.

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