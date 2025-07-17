Алексей Миранчук забил третий гол в текущем сезоне МЛС за "Атланту"

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Чикаго Файр» в матче регулярного чемпионата МЛС - 2:2.

Фото: ФК "Атланта"

На 56-й минуте за хозяев отличился российский полузащитник Алексей Миранчук. Для 29-летнего футболиста это третий гол в текущем сезоне МЛС. Игра прошла на домашней арене «Атланты» «Мерседес-Бенц Стэдиум».



Также на счету Миранчука три результативные передачи в 22 матчах регулярного чемпионата.



Полузащитник перешел в «Атланту» летом прошлого года. Его контракт с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.



В Восточной конференции «пятиполосные» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков в 22 играх.



В следующем туре «Атланта» сыграет с «Шарлотт».