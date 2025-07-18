По данным источника, защитники Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий, а также хавбек Илья Берковский пописали контракты с турецким клубом "Серик Беледиеспор", главным тренером которого этим летом стал Сергей Юран.
Гоцук в июне покинул "Пари НН" в качестве свободного агента. Последним клубом в карьере Тихого был армянский "Урарту". Берковский ранее защищал цвета подмосковных "Химок".
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Серик Беледиеспор" подписал контракты с тремя российскими игроками
Команду Сергея Юрана пополнят три футболиста из России.
Фото: ФК "Пари НН"