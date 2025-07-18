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Источник: "Серик Беледиеспор" подписал контракты с тремя российскими игроками

Команду Сергея Юрана пополнят три футболиста из России.
Фото: ФК "Пари НН"
По данным источника, защитники Кирилл Гоцук и Дмитрий Тихий, а также хавбек Илья Берковский пописали контракты с турецким клубом "Серик Беледиеспор", главным тренером которого этим летом стал Сергей Юран.

Гоцук в июне покинул "Пари НН" в качестве свободного агента. Последним клубом в карьере Тихого был армянский "Урарту". Берковский ранее защищал цвета подмосковных "Химок".

Источник: "Чемпионат"

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