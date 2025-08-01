— Ты достиг цели — уехал в Европу. Помимо этого факта, получил то, чего ожидал?
— Наверное, нет. Хотел уехать в чемпионат из топ-5. Так сложилось, что получилось только в Швейцарию. Тут гештальт не закрыт, - сказал Миранчук в интервью Sport24.
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" осенью 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт до июня 2026 года. Полузащитник провел за клуб во всех турнирах 25 матчей и отметился 2 забитыми голами и 3 результативными передачами.
Ранее россиянин выступал за московский "Локомотив" и эстонскую "Левадию". Также на счету Антона Миранчука 31 матч в составе национальной команды России и 7 забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.
"Гештальт не закрыт". Антон Миранчук - о цели на карьеру
Полузащитник "Сьона" Антон Миранчук рассказал, чего хочет достичь в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Сьон"