"Сергей Николаевич всячески помогал, держал коллектив, максимально настраивал нас на каждую игру. Он от себя делал все возможное и невозможное, чтобы команда выступала хорошо, удерживал все на плаву. Но затем турецкие футболисты устроили забастовку. Они не вышли на две тренировки, и тогда, скажем так, появился первый очаг возгорания", - приводит слова Тихого "РБ Спорт".
Напомним, что летом текущего года Сергей Юран стал главным тренером турецкого клуба "Серик Беледиеспор". Осенью российский специалист покинул клуб, ранее стало известно, что российский защитник Дмитрий Тихий также ушел из клуба на правах свободного агента, расторгнув контракт.
Сообщалось, что контрольный пакет акций турецкого клуба приобрел бизнесмен Туфан Садыгов, который ранее спонсировал подмосковные "Химки". Ранее появилась информация, что футболисты и персонал "Серик Беледиеспор" не получали заработную плату на протяжении 4 месяцев.
Тихий: забастовку в "Серик Беледиеспоре" устроили турецкие футболисты
Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал о финансовых проблемах в "Серик Беледиеспоре".
Фото: Global Look Press