Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм
Рубин
19:30
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Чайка
2 - 4 2 4
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Черноморец1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
Челси2 тайм
Ливерпуль
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
18:00
СандерлендНе начат
Брайтон
18:00
БрентфордНе начат
Вулверхэмптон
18:00
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
20:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Барселона
18:15
АтлетикНе начат
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Дженоа1 тайм
Фиорентина
20:00
ЮвентусНе начат
Наполи
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
Боруссия МНе начат
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
Вольфсбург
17:30
БайерНе начат
Бавария
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ГамбургНе начат
Кельн
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
19:00
СтрасбургНе начат
Ренн
21:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:05
ГаврНе начат

Тихий: забастовку в "Серик Беледиеспоре" устроили турецкие футболисты

Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал о финансовых проблемах в "Серик Беледиеспоре".
Фото: Global Look Press
"Сергей Николаевич всячески помогал, держал коллектив, максимально настраивал нас на каждую игру. Он от себя делал все возможное и невозможное, чтобы команда выступала хорошо, удерживал все на плаву. Но затем турецкие футболисты устроили забастовку. Они не вышли на две тренировки, и тогда, скажем так, появился первый очаг возгорания", - приводит слова Тихого "РБ Спорт".

Напомним, что летом текущего года Сергей Юран стал главным тренером турецкого клуба "Серик Беледиеспор". Осенью российский специалист покинул клуб, ранее стало известно, что российский защитник Дмитрий Тихий также ушел из клуба на правах свободного агента, расторгнув контракт.

Сообщалось, что контрольный пакет акций турецкого клуба приобрел бизнесмен Туфан Садыгов, который ранее спонсировал подмосковные "Химки". Ранее появилась информация, что футболисты и персонал "Серик Беледиеспор" не получали заработную плату на протяжении 4 месяцев.

