Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил 954-й гол в карьере.

Фото: Daily Mail

Форвард отличился на 90+6-й минуте домашнего матча 9 тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Халиджем", который завершился победой "Аль-Насра" со счетом 4:1.



Роналду эффектным ударом через себя замкнул передачу своего одноклубника Навафа Бушаля с правого фланга. Кроме Криштиану, голами за "Аль-Наср" отличились Жоау Феликс (39'), Уэсли (42') и Садьо Мане (77'). За "Аль-Халидж" единственный мяч забил Мурад Аль-Хавсави (47').



На данный момент в активе Роналду — 10 голов в 9 матчах Саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026.