Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
20:30
КомоНе начат
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду забил 954-й гол в карьере.
Фото: Daily Mail
Форвард отличился на 90+6-й минуте домашнего матча 9 тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Халиджем", который завершился победой "Аль-Насра" со счетом 4:1.

Роналду эффектным ударом через себя замкнул передачу своего одноклубника Навафа Бушаля с правого фланга. Кроме Криштиану, голами за "Аль-Наср" отличились Жоау Феликс (39'), Уэсли (42') и Садьо Мане (77'). За "Аль-Халидж" единственный мяч забил Мурад Аль-Хавсави (47').

На данный момент в активе Роналду — 10 голов в 9 матчах Саудовской Про-Лиги сезона 2025/2026.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится