Эндрик из "Реала" отправится в аренду во французский клуб

По информации источника, Эндрик присоединится к "Лиону" в январе 2026 года. Нападающий покинет испанский клуб, чтобы набраться опыта перед чемпионатом мира.
Бразильский футболист стал игроком "Реала" в конце июля 2024 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 2 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение с Эндриком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 19-летнего нападающего по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
На данный момент "Лион" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка в 15-ти матчах.
Источник: AS
Фото: Getty Images