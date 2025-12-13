Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Эндрик из "Реала" отправится в аренду во французский клуб

Соглашение об аренде бразильского нападающего Эндрика между мадридским "Реалом" и французским "Лионом" оформлено, сообщает источник.
Фото: Getty Images
По информации источника, Эндрик присоединится к "Лиону" в январе 2026 года. Нападающий покинет испанский клуб, чтобы набраться опыта перед чемпионатом мира.

Бразильский футболист стал игроком "Реала" в конце июля 2024 года. В текущем сезоне игрок провел за клуб 2 матча, результативными действиями не отметился. Соглашение с Эндриком рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 19-летнего нападающего по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

На данный момент "Лион" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 24 очка в 15-ти матчах.

Источник: AS

