"Сантос" сообщил новость по Неймару

Игрок "Сантоса" Неймар перенёс успешную операцию на коленном суставе.

Фото: ФК "Сантос"

Об этом официально сообщила пресс-служба клуба, уточнив детали медицинского вмешательства. 33-летнему футболисту была проведена артроскопия, в ходе которой врачи устранили разрыв медиального мениска.



В клубе отметили, что операция прошла без осложнений, а сразу после выписки Неймар начнёт восстановительный курс, направленный на возвращение к тренировкам.



Футболист вернулся в клуб в конце января 2025 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и четырьмя ассистами на партнеров.