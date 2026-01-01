Неймар определился с будущим - журналист Романо

Нападающий "Сантоса" Неймар близок к продолжению сотрудничества с родным клубом.

Фото: ФК "Сантос"

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны достигли договорённости о продлении соглашения, которое будет действовать до декабря 2026 года.



Ранее в бразильских и международных СМИ появлялась информация об интересе к форварду со стороны "Фламенго" и ряда других команд, однако сам игрок предпочёл сохранить нынешний вектор карьеры и остаться в "Сантосе".



Неймар вернулся в клуб в январе 2025 года. В прошедшем сезоне чемпионата Бразилии 33-летний футболист принял участие в 20 матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами.